الصين تخطط لبناء محطة نووية عائمة بالقرب من كوريا الجنوبية

Photo : YONHAP News

أفاد تقرير نشرته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أمس الأربعاء بأن الصين تسعى إلى بناء محطة للطاقة النووية في البحر بالقرب من شبه الجزيرة الكورية.ونقلت الوكالة عن مسودة لتلك الخطة كشف عنها مؤخرا مجلس الدولة الصيني.ووفقا لخطة التنمية الخمسية التي تمتد حتى عام 2025، ستسعى بكين لإقامة مشروع تجريبي متعلق بالمفاعلات النووية المتقدمة، بما في ذلك منصة عائمة تعمل بالطاقة النووية.وقالت وكالة يونهاب إن المؤسسة النووية الوطنية الصينية، المملوكة للدولة، قد أكملت بالفعل تطوير محطة نووية عائمة، منذ أن أطلقت الأبحاث ذات الصلة في عام 2010.وقال "لو تشي"، رئيس معهد الطاقة النووية في الصين التابع للمؤسسة النووية في مقابلة أجريت في عام 2019 إنه يمكن البدء في بناء المحطة فور موافقة الحكومة الصينية، مشيرا إلى المياه الواقعة بالقرب من "يانتاي" في مقاطعة "شاندونغ" الصينية، كموقع محتمل.وتقع "يانتاي" على بعد 400 كيلومتر فقط من مدينة "إنتشون" الكورية الجنوبية.