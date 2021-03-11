تورط مسؤولين في الحكومات الإقليمية في قضية المضاربة في الأراضي

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تم الكشف عن تورط أكثر من عشرة مسؤولين حكوميين في مدينتيْ "كوانغ ميونغ" و"سي هُنغ" في شراء الأراضي في المدينتين قبل الإعلان عن مشروعات "المدينة الجديدة" فيهما.وقد قامت حكومتا المدينتين بالإعلان عن النتائج أمس الأربعاء، حيث أجرت السلطات الإقليمية عمليات تفتيش وتحقيق ذاتية منذ تزايد المزاعم المثارة حول قيام موظفين سابقين وحاليين في شركة الأراضي والإسكان الكورية بشراء الأراضي في المدينتين قبل تخصيصها لمشروع التطوير العقاري الكبير في الشهر الماضي.وكشف "بارك سونغ وون" عمدة مدينة "كوانغ ميونغ"، في مؤتمر صحفي، عن تأكيد قيام ستة مسؤولين في حكومة المدينة بشراء أرض فيما بين عام 2015 والعام الماضي، موضحا أنه يتم التحقق حاليّا مما إذا كانوا قد استغلوا أي معلومات داخلية في القيام بذلك.وفي مؤتمر صحفي منفصل، كشف "إيم بيونغ تيك" عمدة مدينة "سي هنغ"، عن أنه تم التحقيق مع أكثر من ألفي مسؤول في الحكومة الإقليمية، وتبين أن ثمانية منهم قد اشتروا أرضا خلال العام الماضي إما بأسمائهم أو بأسماء أفراد عائلاتهم.