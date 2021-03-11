واشنطن تصف اتفاقية تقاسم تكاليف الدفاع مع سيول بأنها عادلة ومتوازنة

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وصف مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية اتفاقية تقاسم تكاليف الدفاع التي توصلت إليها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مؤخرا بأنها "عادلة ومتوازنة"، مؤكدا على أنها سوف تساعد على تقوية التحالف بين البلدين.وكانت حكومة كوريا الجنوبية قد كشفت أمس الأربعاء عن أنها اتفقت مع الجانب الأمريكي على زيادة بنسبة 13.9% مقارنة بعام 2019 في حصة كوريا من تكاليف نشر القوات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية. كما اتفق البلدان الحليفان على أن يكون معدل الزيادة السنوية في الفترة من عام 2022 وحتى عام 2025 متماشيا مع نسبة الزيادة السنوية للإنفاق الدفاعي في كوريا الجنوبية.وقال مسؤول أمريكي بوزارة الخارجية في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء إن تلك الزيادة المتفق عليها تعد أكبر زيادة منذ عام 2004، وأن الاتفاق يسلط الضوء على أهمية التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه بموجب الاتفاقية التي تستمر لست سنوات وتعد سارية اعتبارا من عام 2020، ستسدد كوريا الجنوبية أكثر من 7 مليارات دولار للولايات المتحدة، ووصف ذلك بأنه مساهمة مهمة وكبيرة من جانب سيول.لكن المسؤول الأمريكي رفض المقارنة بين الاتفاق مع كوريا وبين الاتفاق مع اليابان، الذي سيكون ساريا لمدة عام واحد ويمثل زيادة بنسبة 1.2% في حصة طوكيو، وقال إنه لا يمكن مقارنة البلدين بشكل مباشر، ويرجع ذلك جزئيّا إلى اختلاف الظروف.