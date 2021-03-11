السلطات الصحية الكورية توافق على تطعيم المسنين بلقاح أسترازينيكا

Photo : YONHAP News

وافقت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية على استخدام لقاح "أسترازينيكا" لكبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما.وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن هذه الموافقة اليوم الخميس، بعد مداولات أجرتها لجنة التطعيم في اليوم السابق.وأوصت اللجنة باستخدام اللقاح الذي طورته شركة "أسترازينيكا" وجامعة أكسفورد لكبار السن، في ضوء نتائج دراسة حديثة أجريت في بريطانيا وأسكتلندا وأكدت فعاليته للمسنين الذين تتجاوز أعمارهم 70 عاما.وبعد الموافقة، سيتم استخدام اللقاح مع جميع البالغين، حيث تخطط السلطات الصحية الكورية لتطعيم 376 ألف مريض وموظف من كبار السن في دور رعاية المسنين خلال هذا الشهر.وقد قررت السلطات الكورية في البداية تأجيل استخدام اللقاح مع كبار السن، مشيرة إلى عدم كفاية البيانات السريرية لإثبات فعاليته.