سيول تصدر مجلة على الإنترنت باللغة الإنجليزية حول شؤون كوريا الشمالية

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من المتوقع أن تنتج وزارة التوحيد الكورية الجنوبية مجلة على الإنترنت مشابهة لموقع "الشمال 38" الأمريكي، من أجل نشر نتائج البحوث ذات الصلة بالشؤون الكورية الشمالية من منظور كوريا الجنوبية.وأوضح مسؤولون في الحكومة الكورية اليوم أن الوزارة تعمل على إنشاء مجلة على الإنترنت يتم فيها نشر المعطيات البحثية المتعلقة بالعلاقات بين الكوريتين والتي يعدها خبراء محليون في شبه الجزيرة الكورية، باللغة الإنجليزية.وسوف تقدم الوزارة دعما ماليا لنشر المجلة كما ستضمن استقلاليتها من خلال تفويض معهد بحثي في القطاع المدني بجميع أعمال إدارة المجلة بما في ذلك تشكيل فريق البحوث والتحرير والتخطيط.ومن المتوقع أن تتناول المجلة محتويات تحليل الشؤون الكورية الشمالية من منظور شبه الجزيرة الكورية، بحيث تختلف عن الوسائط الأمريكية الرئيسية المتخصصة في كوريا الشمالية.وقال مسؤول في الوزارة الكورية إن الكثيرين ظلوا يشيرون إلى أن المجتمع الدولي ينظر إلى كوريا الشمالية من منظور الولايات المتحدة فقط، وبالتالي فإن إصدار هذه المجلة يستهدف تحقيق التوازن من خلال تقديم مواد بحثية تتناول الشؤون الكورية الشمالية من منظور كوريا الجنوبية إلى جميع أنحاء العالم.وتخطط الوزارة لبدء نشر تلك المجلة على الإنترنت في غضون شهر مايو القادم، بعد اختيار معهد أبحاث مدني وإبرام عقد معه.