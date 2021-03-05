الديون الأسرية في كوريا تتجاوز ألف تريليون وون

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تجاوز حجم الديون الأسرية في كوريا الجنوبية مستوى ألف تريليون وون، بعد أن ظل يسجل رقما قياسيا كل شهر.ورغم تباطؤ وتيرة الزيادة السريعة في قروض الائتمان، إلا أن حجم الديون الأسرية زاد بحوالي 7 تريليونات وون خلال الشهر الماضي وحده نتيجة لزيادة الطلب على القروض المتعلقة بالعقارات مع حلول موسم الانتقال وارتفاع رسوم الإيجارات.جاء ذلك في تقرير أصدره البنك المركزي الكوري أمس بعنوان "توجهات سوق المال في فبراير"، حيث أوضح أن الديون الأسرية وصلت إلى ألف و3 تريليونات و100 مليار وون في شهر فبراير الماضي، بزيادة مقدارها 6 تريليونات و700 مليار وون بالمقارنة مع نهاية يناير، وهو ثاني أعلى مستوى من حيث حجم الزيادة في شهور فبراير منذ بدء الإحصاءات ذات الصلة.ومن بين الديون الأسرية، زاد حجم القروض العقارية بـ6 تريليونات و400 مليار وون خلال الشهر الماضي، لتصل إلى 733 تريليونا و300 مليار وون.