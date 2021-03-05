كوريا الجنوبية تؤكد على سعيها لتطوير العلاقات بين الكوريتين

Photo : YONHAP News

أكد وزير الخارجية الكوري الجنوبي "جونغ اوي يونغ" على أنه سيواصل بذل الجهود لإيجاد فرصة لتطوير العلاقات بين الكوريتين.جاء ذلك بمناسبة مرور 30 عاما على الانضمام المشترك للكوريتين إلى الأمم المتحدة.وقالت وزارة الخارجية في سيول إن الوزير "جونغ" أكد على ذلك في مكالمة هاتفية أجراها مع الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس"، وهي أول اتصال بينهما منذ أن تولى "جونغ" مهام منصبه.ومن جانبه أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن تأييده الدائم لجهود الحكومة الكورية الجنوبية لبناء السلام في شبه الجزيرة الكورية.كما أعرب الجانبان عن تقديرهما لدور الأمم المتحدة ومساهمة كوريا في التعامل مع القضايا العالمية الراهنة، بما في ذلك عمليات حفظ السلام، ومكافحة جائحة كورونا، وقضايا تغير المناخ، وقررا تعزيز التعاون بينهما.وقال "غوتيريس" إنه سيدرس بشكل إيجابي مسألة الحضور في مؤتمر التضامن للنمو الأخضر والأهداف الدولية لعام 2030 الذي سيعقد في سيول في شهر مايو القادم، ومؤتمر وزراء حفظ السلام للأمم المتحدة الذي سيعقد في شهر ديسمبر القادم في سيول أيضا.ومن جانبه، طلب الوزير الكوري من الأمين العام إيلاء الاهتمام بزيادة دخول المواطنين الكوريين في مناصب عالية المستوى في الأمانة العامة للأمم المتحدة، وفي المقابل أعرب "غوتيريس" عن تقديره لقدرات الكوريين وقال إنه سيدرس هذا الموضوع بإيجابية.بالإضافة إلى ذلك أعرب الوزير الكوري عن تأييد بلاده لتولي الأمين غوتيريس منصبه لفترة ثانية بعد انتهاء فترة منصبه الأولى في نهاية شهر ديسمبر القادم.