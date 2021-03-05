طرح أسهم كوبانغ في بورصة نيويورك بسعر 35 دولارا

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أفاد تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" أمس نقلا عن مصدر مطلع بأنه تم طرح أسهم شركة كوبانغ الكورية التي سيتم إدارجها في سوق نيويورك للأوراق المالية بالولايات المتحدة بسعر 35 دولارا للسهم الواحد، وهو ما يعد أعلى من نطاق 32 دولارا و34 دولارا الذي طرحته كوبانغ بواسطة البيانات التي كانت قد قدمتها إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في اليوم السابق.وإذا تم تحديد السهم بهذا السعر، فسوف يمكن للشركة الكورية الحصول على تمويل بحوالي 5 تريليونات وون، أي أكثر من 4,5 مليار دولار.وقدرت الصحيفة الأمريكية قيمة الشركة حسب معيار سعر الطرح العام بحوالي 63 مليار دولار.ومن المتوقع أن يتم إجراء أول تعامل في أسهم كوبانغ بكود "CPNG" في السوق الأمريكية غدا الجمعة.وحسب الصحيفة ستكون الشركة الكورية أكبر شركة أجنبية تدرج في سوق نيويورك للأوراق المالية بعد شركة "على بابا" الصينية التي أدرجت في عام 2014.