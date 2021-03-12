كوريا الجنوبية تعزي اليابان في ذكرى كارثة فوكوشيما

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بعث وزير الخارجية الكوري الجنوبي "تشونغ أوي يونغ" رسالة تعزية إلى نظيره الياباني "توشيميتسو موتيغي" بمناسبة الذكرى العاشرة على الزلزال الهائل والتسونامي الذي ضرب شمال شرق اليابان.وقال المتحدث باسم الوزارة "تشيه يونغ سام" في إفادة إعلامية دورية أمس الخميس إن الوزير الكوري قدم تعزية للشعب الياباني وأسر الضحايا في حزنهم ومعاناتهم بسبب تلك الكارثة.وأشار الوزير إلى أن تغلب الشعب الياباني بشجاعة على الأزمة يعد مصدر إلهام، مؤكدا على أن الشعب الكوري كان يشعر بالتعاطف مع جيرانه وقدم لهم مساعدة مخلصة.وجاءت الرسالة في الوقت الذي لم يتم فيه حتى الآن إجراء أول اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية الكوري والياباني، منذ تولي "تشونغ" منصبه الشهر الماضي، وسط توتر العلاقات بين البلدين بسبب القضايا التاريخية.وفي الوقت نفسه، قال المتحدث إن حكومة كوريا الجنوبية ستواصل جهودها لتعزيز العلاقات الموجهة نحو المستقبل مع طوكيو، بما في ذلك التعاون بشأن فيروس كورونا والكوارث الأخرى.