تباين ردود فعل الأحزاب السياسية إزاء التحقيق الحكومي في قضية المضاربات العقارية

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تباينت ردود فعل المعسكر الحاكم والمعارض إزاء النتائج الأولية للتحقيق الحكومي المشترك، في قضية المضاربات العقارية على الأراضي التي تورط فيها مسؤولون عموميون.وفي مؤتمر صحفي أمس الخميس، اعتذر المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الحاكم "كانغ صن أو" عن الفضيحة، وتعهد بالتعامل الصارم مع الجرائم المتعلقة بالمضاربة على الأراضي.وتعهد "كانغ" بأن يسعى المعسكر الحاكم إلى استئصال الممارسات الفاسدة ومنع تكرارها، عن طريق إصلاح القوانين والمؤسسات.ومن ناحية أخرى، أعربت المتحدثة باسم حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي، "كيم أون هيه" عن خيبة أملها، واتهمت الحكومة بالسعي إلى التغطية على الفضيحة من خلال معاقبة عدد قليل من المسؤولين.كما انتقد حزب "العدالة التقدمي" المعارض الصغير، الحكومة قائلا إن الإحاطة كانت بلا طائل، وأن نتائج التحقيق لم تكن مرضية بالمرة.وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس الوزراء "تشونغ سي كيون" إنه من بين حوالي 14 ألف موظف في شركة كوريا للأراضي والإسكان، تم العثور على 20 شخصا استفادوا من المعلومات الداخلية في شراء الأراضي في المواقع التي تم الإعلان عن مشروعات تطوير كبرى فيها لاحقا في الشهر الماضي.