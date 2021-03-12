اليابان تعرب عن الامتنان لمساعدات كوريا الجنوبية في كارثة فوكوشيما

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وجهت الحكومة اليابانية أمس الخميس رسالة شكر إلى كوريا الجنوبية على مساعدتها خلال الزلزال والتسونامي الهائل اللذين أديا إلى كارثة نووية في شمال شرق اليابان يوم 11 مارس من عام 2011، حيث مرت عشرة أعوام على ذلك الحادث المأساوي.وفي احتفال أقيم في السفارة اليابانية في سيول أمس الخميس، أعرب السفير الياباني "كويتشي أيبوشي" في كلمة ألقاها باللغة الكورية، عن امتنانه للدعم والمساعدة السخية التي قدمتها كوريا الجنوبية بعد وقوع الحادث.وأشار السفير الياباني إلى أن جهود التعافي من المأساة ما زالت جارية، لكنه تناول التحديات المتبقية أيضا، بما في ذلك قضية المياه المشعة المخزنة في محطة فوكوشيما المعطلة.وقال "أيبوشي" إنه يدرك جيدا مخاوف الكوريين الجنوبيين بشأن هذه المسألة، لكنه شدد على أنها مهمة تحتاج إلى الحل بأي وسيلة حتى تحقق اليابان تعافيا حقيقيا.وتدرس الحكومة اليابانية خيار تصريف المياه المستخدمة لتبريد المفاعلات والمخزنة في المحطة النووية في المحيط، بينما ظلت سيول تراقب عن كثب تحركات اليابان والتداعيات المحتملة لتلك الخطة على سلامة وصحة الشعب الكوري الجنوبي.