واشنطن تناقش مع سيول قضايا الصين خلال جولة وزيري الخارجة والدفاع

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الخميس إن الصين ستكون من بين القضايا التي ستتم مناقشتها في زيارة وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين إلى كوريا الجنوبية واليابان في الأسبوع القادم.ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" ووزير الدفاع "لويد أوستن" طوكيو وسيول من الاثنين إلى الخميس، في أول جولة آسيوية لهما منذ تولي إدارة "بايدن" السلطة.وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية "نيد برايس" في مؤتمر صحفي إن النهج المنسق تجاه الصين سيكون مطروحا للمناقشة، لكنه لن يهيمن على جدول أعمال الجولة، مشيرا إلى أن رحلة الوزيرين تكشف عن أهمية التحالفات بالنسبة للولايات المتحدة، وأيضا عن جهودها لتنشيطها.وأضاف أن الولايات المتحدة التزمت بإثبات أن شركاءها وتحالفاتها مهمة لديها بالقول والفعل، وهو ما توضحه هذه الجولة.