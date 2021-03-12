تطبيق إجراءات الطوارئ المتعلقة بالغبار الناعم في سيول لليوم الثاني

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سيتم تطبيق إجراءات الطوارئ للحد من الغبار الناعم في منطقة العاصمة الكبرى سيول اليوم الجمعة، لليوم الثاني على التوالي، حيث ما زالت مستويات التلوث مرتفعة بشكل ينذر بالخطر.وقالت وزارة البيئة أمس الخميس إنه سيتم تطبيق سلسلة من إجراءات الحد من الغبار الناعم في سيول ومقاطعة "كيونغ كي" ومدينة إنتشون من الساعة 6 صباحا حتى 9 مساء.وبموجب الإجراءات، سيتم حظر المركبات ذات الانبعاثات من الدرجة الخامسة، وهي الأكثر تلويثا للهواء وفقا للنظام المكون من خمسة مستويات، من السير في منطقة العاصمة، كما سيتم إيقاف 21 محطة طاقة تعمل بالفحم، وتقييد الإنتاج في 32 محطة أخرى عند 80% من طاقتها الإنتاجية.وسوف يتعين على الشركات والمنشآت التي تنبعث منها ملوثات الهواء تعديل عملياتها، كما سيطلب من مواقع البناء تقليل أو تعديل عملياتها واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انبعاثات الغبار.