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الدولية

إيقاف التطعيم بلقاح أسترازينيكا في بعض الدول الأوربية

Write: 2021-03-12 10:30:05

إيقاف التطعيم بلقاح أسترازينيكا في بعض الدول الأوربية

Photo : YONHAP News

أفاد تقارير نشرتها وسائل إعلام عالمية بأن بعض الدول الأوربية قررت وقف استخدام لقاح "أسترازينيكا" بعد الإبلاغ عن حالات تجلط للدم ووفاة بين بعض الأشخاص الذين تم تطعيمهم.
ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية ووكالة رويترز للأنباء أمس الخميس، علقت السلطات الصحية في الدانمارك والنرويج وإيطاليا وأيسلندا استخدام اللقاح الذي طورته شركة "أسترازينيكا" وجامعة أكسفورد، في خطوة "احترازية" بعد تسجيل حالات وفاة بين الذين تلقوا اللقاح.
ويتم توزيع اللقاح في 17 دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي، وقد قررت ثماني دول إيقاف استخدامه.
لكن وكالة الأدوية الأوربية شددت في بيان صادر أمس الخميس على أن فوائد اللقاح لا تزال تفوق مخاطره، مؤكدة أنه يمكن الاستمرار في إعطاء اللقاح.
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