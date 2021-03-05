40% ارتفاعا في أسهم كوبانغ بعد ظهورها الأول في البورصة الأمريكية

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ارتفعت أسهم شركة التجارة الإلكترونية الكورية الجنوبية العملاقة "كوبانغ" بنسبة 41% أمس الخميس، في أول يوم للتداول على أسهمها في بورصة نيويورك للأوراق المالية.وقد تم تحديد السعر المبدئي لسهم "كوبانغ" عند 35 دولارا، وتم افتتاح التداول عند 63.50 دولارا، بارتفاع نسبته 81% من سعر الطرح العام الأولي.وبذلك ارتفعت القيمة السوقية للشركة عن 100 مليار دولار لفترة وجيزة، ولكن بلغ سعر الإغلاق عند 49.52 دولارا، بقيمة سوقية إجمالية قدرها 84.47 مليار دولار.وقالت محطة "سي إن بي سي" الأمريكية إن شركة "كوبانغ" جمعت 4.6 مليار دولار من خلال الاكتتاب العام في الولايات المتحدة، مما يجعله أكبر طرح عام أولي حتى الآن لهذا العام.وقد بدأ التداول على أسهم شركة "كوبانغ" في بورصة نيويورك تحت الرمز "CPNG".