كوريا الجنوبية تمدد قواعد التباعد الاجتماعي لمدة أسبوعين

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صرح رئيس الوزراء الكوري "جونغ سيه كيون" بأن الحكومة قررت تمديد إجراءات التباعد الاجتماعي الحالية لمدة أسبوعين آخرين، بسبب عدم وجود علامات تشير إلى توقف عدوى فيروس كورونا على مستوى البلاد.وأضاف "جونغ" خلال اجتماع عُقد اليوم الجمعة للجنة المركزية للتدابير المضادة للكوارث والسلامة أن الحظر المفروض على التجمعات لأكثر من خمسة أشخاص سيظل ساريا لمدة أسبوعين آخرين، مشيرا إلى أن العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة قد ظل عند مستوى يتراوح بين 300 حالة و400 حالة للأسبوع الثامن على التوالي، ومن ثم فإن تخفيف الحظر قد يتسبب في تدمير شامل لسد الحجر الصحي في البلاد.ودعا رئيس الوزراء "جونغ" المواطنين إلى أن يتفهموا القرار الذي اتخذته الحكومة لتمديد إجراءات التباعد الاجتماعي، وقال إن الحكومة قررت أيضا إجراء عمليات تفتيش مكثفة في المرافق التي توظف عمالا أجانب والمرافق العامة المزدحمة خلال الأسبوعين القادمين.