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الاقتصادية

شركة ماركت كولي تنوي طرح أسهمها في البورصة في غضون هذا العام

Write: 2021-03-12 12:07:37Update: 2021-03-12 13:11:17

شركة ماركت كولي تنوي طرح أسهمها في البورصة في غضون هذا العام

Photo : YONHAP News

بعد نجاح شركة "كوبانغ" في طرح أسهمها في بورصة نيويورك، كشفت شركة "ماركت كولي" الكورية المنافسة عن خطة لطرح أسهمها أيضا في إحدى أسواق البورصة في غضون هذا العام.
وقال مسؤول في الشركة إنها تدرس حاليا إمكانية طرح أسهمها في سوق البورصة إما في كوريا الجنوبية أو الولايات المتحدة، في غضون هذا العام.
ومن جانبها، قالت صحيفة "وال ستريت جورنال" الأمريكية إن "كيم سول آه" رئيسة شركة "ماركت كولي" قد صرحت بأنها تجري حاليا مشاورات مع خبراء ماليين حول إمكانية طرح أسهمها في البورصة خلال هذا العام، مشيرة إلى أن الشركة تخطط لطرح أسهمها في بورصة نيويورك. 
وأضافت الصحيفة أن قيمة شركة "ماركت كولي" تبلغ حوالي 880 مليون دولار.
الجدير بالذكر أن شركة "ماركت كولي" قد تم تأسيسها في عام 2015، وهي تعد شركة رائدة في مجال الخدمات اللوجستية للأغذية الطازجة.
وبلغ حجم مبيعاتها 428.9 مليار وون في العام الماضي، أي حوالي 380 مليون دولار، بعد أن كان 2.9 مليار وون عام 2015، وتجاوزعدد المشتركين في خدماتها 7 ملايين شخص حتى شهر مارس الجاري.
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