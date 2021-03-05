واشنطن تعتزم نشر اثنين من أصولها الصاروخية في شبه الجزيرة الكورية

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صرح الجنرال "روبرت أبرامز" قائد القوات الكورية الأمريكية المشتركة وقائد القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية إنه سيتم نشر اثنين من أصول الدفاع الجوي الأمريكية المضادة للصواريخ الباليستية، في شبه الجزيرة الكورية، في غضون هذا العام.جاء ذلك في تصريح أدلى به الجنرال "أبرامز" أمام جلسة استجواب عقدتها اللجنة العسكرية في مجلس النواب الأمريكي أول من أمس الأربعاء، حيث أضاف أن وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكي تستعد حاليا لتطوير ثلاثة أنواع من الأصول الصاروخية المضادة للصواريخ الباليستية.وأشار "أبرامز" إلى أن واحدا من هذه الأصول الثلاثة قد تم نشره في كوريا الجنوبية، وأن الاثنين الآخرين سيتم نشرهما خلال هذا العام، مما سيعزز القدرة الأمريكية على الدفاع الصاروخي في شبه الجزيرة الكورية.ولم يذكر الجنرال "أبرامز" تفاصيل عن أنواع الأصول الصاروخية الثلاثة.وفي سيول، قال مسؤول في وزارة الدفاع الكورية إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تحتفظان بنظام تعاون وثيق بشأن الأصول العسكرية الأمريكية المنشورة في شبه الجزيرة الكورية، موضحا أنه لم يتم إجراء أي مباحثات بين الجانبين حول نشر المزيد من أصول الدفاع الصاروخية الأمريكية في كوريا الجنوبية، وأنه لم تكن لدى الولايات المتحدة خطة لنشر تلك الأصول.وتدير القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية نظامي الدفاع الجوي الصاروخي "ثاد"، ونظام صواريخ "باتريوت".وقال المتحدث باسم القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية "بيترز لي" إن تصريح الجنرال "أبرامز" المتعلق بالأصول الصاروخية لا يعنى نشر المزيد من المعدات أو الوحدات العسكرية الجديدة في كوريا الجنوبية، بينما شددت وزارة الدفاع الكورية على أن نظام الدفاع الجوي الصاروخي الأمريكي الذي تم نشره في كوريا الجنوبية هو نظام دفاعي يهدف إلى حماية سلامة الشعب الكوري والقدرة العسكرية للقوات الكورية الأمريكية المشتركة من تهديدات كوريا الشمالية الصاروخية.