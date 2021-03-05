الاتحاد الأوربي يوافق على استخدام لقاح يانسن المضاد لفيروس كورونا

Photo : YONHAP News

وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأوربي على استخدام لقاح شركة يانسن كرابع لقاح مضاد لفيروس كورونا، بعد لقاحات كل من فايزر وموديرنا وأسترازينيكا.وقد حصل الاتحاد الأوربي على 400 جرعة من لقاح يانسن.وكانت وكالة الأدوية الأوربية قد أوصت بالموافقة على اللقاح الذي طورته شركة يانسن التابعة لشركة "جونسون آند جونسون" في هولندا، على أن يتم التطعيم به لمن تتجاوز أعمارهم 18 عاما.وقالت وكالة الأدوية الأوربية إن فعالية لقاح يانسن تبلغ 67%، وأن اللقاح يتسبب في التعرض لتأثيرات سلبية خفيفة، مثل الألم في منطقة الحقن والصداع.وكانت الولايات المتحدة قد وافقت على استخدام لقاح يانسن في فبراير الماضي، بينما وافقت كندا على استخدامه في أوائل مارس الجاري.وعلى خلاف لقاحات فايزروموديرنا وأسترازينيكا التي تم ترخيصها بالفعل، يعتمد لقاح يانسن على جرعة واحدة فقط.