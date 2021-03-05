كوريا الجنوبية تدين بشدة قمع المظاهرات بالعنف في ميانمار

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أدانت حكومة كوريا الجنوبية بلهجة شديدة قيام الجيش والشرطة في ميانمار بقمع المظاهرات باستخدام العنف.جاء ذلك في اجتماع لّلجنة الدائمة لمجلس الأمن القومي الكوري، عقد اليوم الجمعة برئاسة مدير مكتب الأمن القومي "صوه هون"، حيث اتفق أعضاء اللجنة الدائمة على اتخاذ التدابير اللازمة بالتعاون مع المجتمع الدولي لاستعادة النظام الدستوري في ميانمار بطريقة ديمقراطية وسلمية وفي أسرع وقت ممكن.وكان أعضاء اللجنة قد أعربوا في الأسبوع الماضي عن عزمهم التعاون الوثيق مع المجتمع الدولي لحل قضية ميانمار.كما تم في اجتماع اليوم بحث القضايا المتعلقة بزيارة وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين لكوريا الجنوبية المقررة في الأسبوع القادم.وتقاسم المشاركون في الاجتماع الآراء على أهمية أن تكون زيارة الوزيرين الأمريكيين المرتقبة فرصة لتعزيز التواصل بين سيول وواشنطن بشأن التعاون الإقليمي والدولي، وتحقيق السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية من خلال وضع استراتيجية مشتركة شاملة تجاه كوريا الشمالية في أقرب وقت.وفيما يخص الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين سيول وواشنطن بشأن تقاسم تكاليف الدفاع، أكدوا على ضرورة التصديق على الاتفاقية في أسرع وقت ممكن، لكي تسهم في تعزيز التحالف بين البلدين.