وزير الأراضي يعرب عن نيته للاستقالة والرئيس مون يوافق عليها عمليا

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أعرب وزير الأراضي "بيون تشانغ هيوم" عن نيته للاستقالة من منصبه للرئيس "مون جيه إين"، وسط الانتقادات المتزايدة بشأن فضيحة المضاربات على أراضي الدولة التي تورط فيها موظفون من شركة الإسكان والأراضي الكورية وغيرهم من المسؤولين العموميين.وكشف "تشانغ مان هو"، المساعد الرئاسي الخاص بالاتصالات العامة، عن تلك الخطوة في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة.ووفقًا للمساعد الرئاسي، فقد أجاب "مون" بأن الوزير لا يسعه إلا تحمل المسؤولية بهذا الموقف، مشيرًا إلى أنه سيقبل الاستقالة بالفعل.لكن الرئيس أشار أيضًا إلى أن "بيون" سيحتفظ بمنصبه في الوقت الحالي، مشددًا على الحاجة إلى إدارة سلسة لخطة الحكومة الضخمة التي تسعى إلى زيادة المعروض من المساكن والتي أعلن عنها الوزير في الشهر الماضي. وأمره "مون" آنذاك بالانتهاء من الأساس التشريعي اللازم لتلك الخطة قبل تنحيه من منصبه.وبموجب الخطة الحكومية، تسعى الحكومة إلى تخفيف لوائح البناء ودعم مشاريع إعادة التطوير في المدن الكبرى، لبناء ما يصل إلى 836 ألف منزل جديد في جميع أنحاء البلاد، من بينها 323 ألف منزل في سيول، على مدى السنوات الأربع المقبلة.