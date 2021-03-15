توقعات بارتفاع أسعار البيض بنسبة 68% في الفترة من مارس إلى مايو

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توقع مركز أبحاث ممول من الحكومة الكورية أن ترتفع أسعار البيض في كوريا الجنوبية بنسبة تصل إلى 68 في المائة في الفترة بين مارس ومايو بسبب الانخفاض المتوقع في المعروض من البيض.وقدم المعهد الاقتصاد الريفي الكوري هذه التوقعات في تقرير أصدره أمس الأحد، قال فيه إنه من المتوقع أن ينخفض إنتاج البيض بنسبة 17 بالمائة على أساس سنوي خلال فترة الثلاثة أشهر القادمة.وأوضح التقرير أن متوسط عدد الدجاج في المزارع سينخفض بنسبة 8,7% على أساس سنوي، ليصل إلى 66,1 مليون دجاجة خلال الفترة المذكورة. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الانخفاض إلى انخفاض الإنتاج اليومي من البيض بنسبة 17,1% على أساس سنوي، ليصل إلى 37,6 مليون بيضة.وأشار التقرير إلى أن سعر الحزمة المكونة من 30 بيضة يبلغ في المتوسط حاليا 7600 وون، وسط نقص الإمدادات بسبب تفشي فيروس أنفلونزا الطيور.