بدء التسجيل للاقتراع عبر البريد في الانتخابات الفرعية غدا الثلاثاء

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ستبدأ فترة تسجيل الناخبين بالبريد التي تبلغ مدتها خمسة أيام، غدا الثلاثاء، من أجل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الفرعية المقرر لها يوم 7 أبريل القادم.ويحق للناخبين المقيمين في المستشفيات ودور رعاية المسنين، أو أولئك الذين لا يستطيعون السفر إلى مراكز الاقتراع بسبب إعاقات خطيرة، التقدم بطلبات للتصويت عبر البريد، بالإضافة إلى الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا. وسوف يمكن لمرضى فيروس كورونا الذين يتلقون العلاج في المستشفيات أو مرافق العلاج، الإدلاء بأصواتهم عبر البريد من خلال الإبلاغ مسبقا خلال فترة الخمسة أيام.ويذكر أنه في حالة الانتخابات الفرعية، يمكن لمرضى فيروس كورونا الإبلاغ عن التسجيل حتى لو كانوا في عزل ذاتي خارج دوائرهم الانتخابية.