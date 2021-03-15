الولايات المتحدة تؤكد على التعاون الثلاثي مع كوريا الجنوبية واليابان

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شددت وزارة الخارجية الأمريكية على أهمية التعاون الثلاثي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، وذلك قبيل الجولة المقررة لوزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكين" التي تشمل كلا من اليابان وكوريا الجنوبية.وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية هذا الموقف في بيان بعنوان "إعادة التأكيد على التحالف غير القابل للكسر بين الولايات المتحدة واليابان". وقال البيان إن إدارة بايدن تعمل على تعزيز علاقات أمريكا مع حلفائها، وأيضا تعزيز العلاقات بين هؤلاء الحلفاء، مؤكدا على أنه "لا توجد علاقة أهم من العلاقة بين كوريا الجنوبية واليابان".وأضافت أن وجود علاقة ثلاثية قوية وفعالة بين الدول الثلاث أمر بالغ الأهمية لأمنها ومصالحها المشتركة في الدفاع عن الحرية والديمقراطية وتعزيز السلام والأمن الإقليميين والعالميين.وسوف يصل "بلينكين" إلى اليابان اليوم الاثنين وبصحبته وزير الدفاع "لويد أوستن"، قبل أن يتوجها إلى كوريا الجنوبية في زيارة تستغرق يومي الأربعاء والخميس.