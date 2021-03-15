منع مسؤولي شركة الإسكان من شراء الأراضي لأغراض غير الاستخدام

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قال رئيس الوزراء الكوري "جونغ سي كيون" إن حكومته ستمنع موظفي مؤسسة الإسكان الحكومية من شراء العقارات لأغراض أخرى غير الاستخدام الفعلي.وأدلى رئيس الوزراء بهذه التصريحات في اجتماع مع الوزراء عُقد أمس الأحد لبحث سبل منع تكرار فضيحة المضاربة على الأراضي التي تورط فيها موظفو شركة الأراضي والإسكان الكورية.وقال جونغ إن الحكومة ستصلح وتؤسس نظام مراقبة داخليا لمنع مسؤولي مؤسسة الإسكان من مشاركة أو تسريب أي معلومات داخلية حول مشروعات التنمية، وأيضا منعهم من القيام بعمليات شراء عقارات للمضاربة.وأضاف أن الحكومة ستضع أنظمة وأسسا قانونية لمعاقبة أي شخص داخل الشركة أو خارجها يتبين أنه يقوم بمضاربات بناء على مثل هذه المعلومات. وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة ستتخذ إجراءات للقضاء على المضاربات في الأراضي الزراعية أيضا.