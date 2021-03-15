الولايات المتحدة تبلغ كوريا الجنوبية عن محاولات اتصال بكوريا الشمالية

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قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أمس الأحد إن الولايات المتحدة أبلغتها عن محاولات دبلوماسية للتواصل مع كوريا الشمالية.جاء ذلك بعد أن نشرت وكالة رويترز للأنباء تقريرا أول من أمس السبت قالت فيه إن إدارة بايدن بذلت جهودا للتواصل مع حكومة كوريا الشمالية عبر عدة قنوات، بدءا من منتصف فبراير الماضي. وأفاد التقرير بأن كوريا الشمالية لم ترد على هذه المحاولات للتواصل الدبلوماسي.وصرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أمس بأن واشنطن أطلعت سيول مقدما على تلك الجهود الدبلوماسية غير المعلنة، وأضاف أن البلدين على اتصال وتعاون وثيقين بشأن السياسات الأمريكية الشاملة تجاه كوريا الشمالية.وقال مصدر دبلوماسي آخر إن الولايات المتحدة حاولت الاتصال والتحدث مع كوريا الشمالية تحت إدارة ترامب أيضا، مؤكدا على أنه يتم تبادل المعلومات بين سيول وواشنطن على مستويات كافية.