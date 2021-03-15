الحكومة الكورية تتعهد ببذل جهود لتخفيض إصابات كورونا اليومية لمستوى 200

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تعهد رئيس الوزراء الكوري الجنوبي "جونغ سي كيون" ببذل أقصى الجهود من قبل الحكومة لتخفيض عدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا في البلاد إلى مستوى 200 مرة أخرى خلال الأسبوعين القادمين.جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الحكومة أمس الأحد بشأن سبل التعامل مع عدوى كورونا في العاصمة سيول.وقال جونغ إن الحكومة ستفحص المرافق العامة المزدحمة والمؤسسات التجارية التي توظف العديد من العمال الأجانب في منطقة العاصمة للكشف بشكل استباقي عن الإصابات من أجل احتواء انتشار الفيروس.وأضاف أن الحكومة ستجري عمليات تفتيش مكثفة على المنشآت المعرضة لمخاطر التعرض للفيروس في المناطق خارج منطقة العاصمة. كما أعرب رئيس الوزراء عن قلقه من احتمال ارتفاع المعدل اليومي للإصابات إلى مستوى 500، محذرا من أن حالات الإصابة المخفية قد تؤدي إلى حدوث تكتلات عدوى هائلة في أي وقت.