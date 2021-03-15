تسجيل 382 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا

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انخفض عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى ما دون 400 مجددا، ليصل إلى 382 حالة طوال يوم أمس الأحد، وسط مخاوف مستمرة من اندلاع موجة رابعة من الإصابات.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين إن الحالات الجديدة رفعت من إجمالي عدد الحالات التراكمي في البلاد إلى 96 ألفا و17 حالة.وقد انخفض الرقم اليومي إلى نطاق 300 حالة بعد أن ظل في نطاق 400 لستة أيام متتالية، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض عدد الاختبارات التي يتم إجراؤها خلال عطلة نهاية الأسبوع.ومن بين الحالات الجديدة التي تم اكتشافها طوال يوم أمس، كانت هناك 370 حالة إصابة محلية المصدر، بينما تم اكتشاف 12 حالة لدى القادمين من الخارج.