انعقاد أول قمة لتجمع كواد عبر الفيديو

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عُقدت يوم الجمعة الماضي أول قمة ضمن الحوار الأمني الرباعي "كواد" الذي يجمع كلا من الولايات المتحدة واليابان والهند وأستراليا.وتعهد رؤساء الدول الأربع خلا ل القمة، التي عقدت عبر الفيديو، بالتعاون المشترك لتعزيز الأمن والاستجابة للتهديدات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وهو ما يعد إشارة إلى الصين.كما تمت خلال القمة مناقشة العديد من من القضايا الأخرى بخلاف القضايا ذات الصلة بالصين، بما في ذلك مكافحة فيروس كورونا، والتغيرات المناخية، والأمن السيبري، والقضايا الاقتصادية المشتركة، بالإضافة إلى بحث تقديم دعم مالي لشركة هندية للأدوية تعمل على إنتاج مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حتى نهاية العام القادم.وفي البيان المشترك الذي صدر في ختام القمة، أكد رؤساء الدول الأربع المشاركون في قمة كواد على عزمهم النزع الكامل للأسلحة النووية من كوريا الشمالية بناء على قرار مجلس الأمن الدولي.واتفقوا على عقد قمة أخرى وجها بوجه في نهاية هذا العام، وتعزيز التواصل بين وزراء خارجية الدول الأربع.الجدير بالذكر أن الحوار الأمني الرباعي "كواد" كان قد تم تأسيسه عام 2004.