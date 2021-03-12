توقعات باحتلال كوريا المرتبة الـ10 عالميا من حيث الناتج المحلي الإجمالي

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من المتوقع أن يحتل اقتصاد كوريا الجنوبية المرتبة العاشرة عالميا عن أدائه في العام الماضي رغم أزمة جائحة كورونا العالمية.ووفقا لتقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم الاثنين، تم تقدير الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لكوريا الجنوبية بحوالي تريليون و624 مليار دولار في العام الماضي، لتحتل كوريا الجنوبية المرتبة العاشرة في التصنيف العالمي من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، متغلبة على كل من روسيا والبرازيل وأستراليا.وكانت كوريا الجنوبية قد احتلت المرتبة الثانية عشرة في عام 2019، بعد أن كانت في المرتبة العاشرة في عام 2018.وأشار التقرير إلى أنه من المرجح أيضا أن تحتل كوريا الجنوبية المرتبة التاسعة، متغلبة على كندا، التي من المتوقع أن تصل قيمة ناتجها المحلي الإجمالي الاسمي إلى تريليون و620 مليار دولار.الجدير بالذكر أن كوريا الجنوبية احتلت المرتبة الثالثة من بين دول مجموعة العشرين من حيث معدل النمو الاقتصادي في العام الماضي، بعد الصين وتركيا، فيما شهد معدل النمو الاقتصادي للدول المتقدمة الرئيسية تراجعا كبيرا، بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان وألمانيا.