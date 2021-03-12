زيادة حادة في معدلات تأييد المدعي العام السابق للرئاسة القادمة

Photo : YONHAP News

تفوق المدعي العام السابق "يون صوك يول" على منافسه حاكم مقاطعة كيونغ كي "لي جيه ميونغ" بشأن التأييد كأنسب شخص يمكن أن يتولى منصب الرئيس القادم لكوريا الجنوبية بفارق أكثر من 10%.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجراه معهد أبحاث الرأي العام للمجتمع الكوري خلال يومي الثاني عشر والثالث عشر من مارس الجاري على 1010 من المواطنين البالغين حول أنسب شخص للرئاسة القادمة، بلغت معدلات تأييد المدعي العام "يون" 37.2%، فيما بلغت معدلات تأييد حاكم مقاطعة كيونغ كي "لي جيه ميونغ" 24.2%، ورئيس اللجنة الانتخابية للحزب الديمقراطي الحاكم "لي ناك يون" 13.3%.وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن معدلات تأييد المدعي العام "يون" شهدت زيادة بنسبة 4.8% مقارنة بالأسبوع السابق، فيما ارتفعت معدلات تأييد حاكم مقاطعة كيونغ كي "لي" بنسبة 0.1%، وانخفضت معدلات تأييد رئيس اللجنة الانتخابية للحزب الحاكم "لي ناك يون" بنسبة 1.6% مقارنة بالأسبوع الأسبق.وبهذا زادت الفجوة في معدلات تأييد المتنافسيْن القويين "يون" و"لي" لتصل إلى 13%، بعد أن كانت 8.3% في الأسبوع الأسبق.ويرجع السبب في ارتفاع معدلات تأييد "يون" إلى تورط موظفي شركة الإسكان في فضيحة المضاربة على الأراضي، وزيادة تأييد الفئة المعارضة للرئيس "مون جيه إين" للمدعي العام السابق "يون" كأنسب مرشح يمثل الفئة المحافظة في انتخابات الرئاسة القادمة.ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد أو ناقص 3.1%.