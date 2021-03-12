بدء تحميل حزم الوقود النووي في الوحدة الثانية من محطة براكة النووية الإماراتية

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انطلقت عملية تحميل حزم الوقود النووي للوحدة الثانية في محطة براكة للطاقة النووية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي أنشأتها كوريا الجنوبية هناك.وقالت شركة الكهرباء الكورية، وهي المتعاقد الرئيسي لمشروع محطة براكة للطاقة النووية، اليوم الاثنين، إنها بدأت في تحميل الوقود النووي للوحدة الثانية للمحطة يوم الثامن من مارس الجاري بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، استعدادا لتشغيل الوحدة الثانية.وأوضح مسؤول في شركة الكهرباء الكورية أن بدء عملية تحميل حزم الوقود النووي في الوحدة الثانية يشير إلى أن عمليات بناء الوحدتين الأخريين في مشروع محطة براكة للطاقة النووية تجري كما هو مخطط لها.وكانت الهيئة الاتحادية الإماراتية للرقابة النووية قد أصدرت يوم التاسع من مارس موافقة على تشغيل الوحدة الثانية من محطة براكة للطاقة النووية.ويقوم الكونسورتيوم الكوري الذي تقوده شركة الكهرباء الكورية ببناء 4 وحدات في محطة براكة، يصل إجمالي طاقتها لتوليد الكهرباء إلى 5600 ميغا واط، في منطقة براكة الواقعة على بعد 270 كيلومترا إلى الغرب من العاصمة أبوظبي، وقد بدأ العمل في بنائها في شهر يوليو من عام 2012.ومن المتوقع أن يبدأ في غضون هذا العام التشغيل التجاري للوحدة الأولى في تلك المحطة، والتي حصلت على موافقة على تشغيلها في شهر فبراير الماضي.