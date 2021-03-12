سيول تؤكد تنسيقها المسبق مع واشنطن بشأن المحاولات الأمريكية للاتصال بكوريا الشمالية

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قالت وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية إنها على علم بأن السلطات الدبلوماسية الكورية والأمريكية قد أجرت اتصالات مسبقة فيما بينها بشأن محاولات الولايات المتحدة الاتصال بكوريا الشمالية.وصرحت المتحدثة باسم الوزارة "لي جونغ جو" في موجز صحفي اليوم الاثنين بأن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على اتصال وتعاون وثيقين في عملية مراجعة السياسة الأمريكية تجاه كوريا الشمالية.وأضافت المتحدثة "لي" أن الحكومة الكورية تقدم آراءها ذات الصلة للحكومة الأمريكية، وتجري مشاورات معها فيما يتعلق بمراجعة سياسات واشنطن تجاه كوريا الشمالية.وحول السبب في عدم وجود رد فعل كوري شمالي على المناورات العسكرية الكورية الأمريكية الجارية حاليا، دعت المتحدثة "لي" بيونغ يانغ إلى إبداء موقف حكيم ومرن، استجابة للجهود التي تبذلها حكومة سيول بشأن تلك المناورات.كما أكدت أن وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية ستستمر في بذل جهود ليتم إجراء تلك المناورات ضمن إطار دعم عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية.وأعربت المتحدثة أيضا عن أمل الوزارة في مشاركة كوريا الشمالية في الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية لبطولة كأس العالم، التي ستقام في كوريا الجنوبية في شهر يونيو القادم، معتبرة أن مشاركة بيونغ يانغ في تلك التصفيات ستسهم في إحياء التبادلات الرياضية بين الكوريتين.