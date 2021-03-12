خبير ياباني يستنكر رسالة رامسير عن نساء المتعة في زمن الحرب العالمية

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انتقد خبير ياباني رسالة البروفسور "مارك رامسير" أستاذ القانون بجامعة هارفارد الأمريكية، والتي تقول إن النساء اللاتي تم تجنيدهن في بيوت الدعارة العسكرية اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية كن يعملن في الدعارة، وأنهن لسن رقيقا جنسيا.وقال "يوشياكي يوشيمي" الأستاذ الفخري في جامعة "تشو" اليابانية خلال ندوة عبر الإنترنت استضافتها مجموعة مدنية يابانية اسمها "الكفاح من أجل العدالة" أمس الأحد، إنه من الصعب الاعتراف برسالة "رامسير" كأطروحة أكاديمية.وأشار "يوشيمي" إلى أن القوات البرية اليابانية أرسلت وثيقة للوحدات العسكرية التابعة لها في عام 1938 بشأن تجنيد النساء في بيوت الدعارة العسكرية، وكانت مخصصة للنساء اليابانيات وليس النساء في الدول التي كانت تحتلها اليابان آنذاك.وأضاف أن البروفسور "رامسير" لم يذكر في رسالته حقيقة أن نظام الاسترقاق الجنسي الياياني انتهاكٌ لحقوق الإنسان، وأن الحكومة والجيش الياباني قادا عملية التجنيد القسري لنساء المتعة.الجدير بالذكر أن "رامسير" قد نفى في رسالته قيام الجيش الياباني بتجنيد نساء المتعة، بناء على وثيقة حكومية يابانية صادرة في عام 1938 تفيد بأن الحكومة اليابانية كانت قد سمحت بتجنيد النساء اللاتى تتجاوز أعمارهن 21 عاما ويعملن الدعارة، في بيوت الدعارة العسكرية اليابانية في الخارج.