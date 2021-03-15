فرقة «بي تي إس» تفشل في الفوز بجائزة غرامي الموسيقية

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بعد فشل فرقة الكي-بوب "بي تي إس" في الفوز بأول جائزة غرامي، قال أعضاء الفرقة إن التجربة بأسرها كانت "لا تصدَّق"، وشكروا المعجبين على دعمهم طوال تلك الرحلة.وقد تم ترشيح الفرقة في فئة أفضل ثنائي/فريق، وهي المرة الأولى التي يتم فيها ترشيح فرقة "كي-بوب"، عن أغنيتها "ديناميت" في حفل الجوائز الموسيقي الذي يُطلق عليه "أكبر ليلة موسيقية".وقد تنافس في تلك الفئة أيضًا ثنائي "ليدي غاغا" و"أريانا غراندي" بأغنيتهما "Rain On Me"، والثنائي "تايلور سويفت" و"بون ايفر" بأغنية "Exile"، بالإضافة إلى أغنية "Un Dia" و"Intentions"٫وتم الإعلان عن الجائزة خلال الحفل الذي تم بثه على الهواء قبل العرض الرئيسي الذي بدأ في الساعة 9 صباحًا، وفاز بها ثنائي "ليدي غاغا" و"أريانا غراندي".ونشر أعضاء فرقة "بي تي إس" رسائل على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي وفي مجتمع المعجبين "Weverse" لتوجيه الشكر للمعجبين، وتعهدوا بتقديم أفضل ما لديهم هذا العام.وتعد "بي تي إس" أول فرقة كي-بوب تترشح لجوائز غرامي، وقد قامت الفرقة بتقديم الحفل في عام 2019، كما انضمت إلى مغني الراب الأمريكي "ليل ناس إكس" في عام 2020 لأداء أغنية "Old Town Road".وأعرب جمهور المعجبين عن مدى فخرهم بفرقتهم المفضلة، ووعدوا باستمرار دعمهم في مسيرتهم الموسيقية المستمرة.وكان النجاح الهائل لأغنية "ديناميت" المكتوبة باللغة الإنكليزية بأكملها قد أثار الآمال في أن تصبح "بي تي إس" أول فرقة كورية وآسيوية تفوز في الفئة التنافسية التي تم تقديمها لأول مرة في عام 2012. وقد تصدرت الأغنية قائمة "بيلبورد هوت 100" عند صدورها، وظلت على تلك القائمة لمدة 28 أسبوعًا.