الرئيس مون يتلقى لقاح أسترازينيكا قبل حضور قمة مجموعة السبع

Photo : YONHAP News

من المقرر أن يتلقى الرئيس "مون جيه إين" لقاح أسترازينيكا في الأسبوع المقبل، استعدادًا للمشاركة في قمة مجموعة السبع المقرر عقدها في بريطانيا، وفقًا لما كشف عنه المكتب الرئاسي اليوم الاثنين، حيث قررت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية توسيع نطاق التطعيم ليشمل كبار السن فوق 65 عامًا.وقال المتحدث الرئاسي "كانغ مين صوك" إنه وفقًا لقرار الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، سيتلقى "مون" والسيدة الأولى "كيم جونغ سوك" اللقاح في 23 مارس.لكنه لم يكشف عن مكان تلقي اللقاح، مشيرًا إلى البروتوكول الأمني الرئاسي.وقررت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض إعطاء الأولوية للرئيس "مون" (68 عامًا) وزوجته "كيم" (67 عامًا) لحاجتهما إلى السفر الخارجي "الضروري" للمشاركة في الحدث الدبلوماسي. وكانت بريطانيا قد وجهت الدعوة إلى "مون" للمشاركة في القمة متعددة الأطراف.وسوف يحصل بعض المسؤولين الذين سيرافقون "مون" في الرحلة المرتقبة على اللقاح أيضًا.كما قال "كانغ" إن لقاح "أسترازينيكا" سيكون متاحًا لمن تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر في كوريا الجنوبية بدءًا من 23 مارس.وأضاف أن الرئيس قرر جزئيًّا أن يتلقى اللقاح في محاولة لتخفيف مخاوف الجمهور بشأن سلامة وفعالية اللقاح.