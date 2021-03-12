الرئيس الكوري والسيدة الأولى يتلقيان لقاح أسترازينيكا هذا الشهر

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سيتم تطعيم الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" والسيدة الأولى "كيم جونغ سوك" بلقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، في وقت لاحق من هذا الشهر، رغم المخاوف المستمرة بشأن سلامة هذا اللقاح.وصرح المتحدث باسم الرئاسة الكورية "كانغ مين صوك" في إحاطة إعلامية يوم أمس الاثنين بأن الرئيس والسيدة الأولى سيتلقون أول جرعة من لقاح أسترازينيكا يوم 23 مارس، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تبدأ السلطات الصحية في عمليات التطعيم بلقاحات أسترازينيكا لمن تتجاوز أعمارهم 65 عاما. ويذكر أن الرئيس "مون" يبلغ من العمر 68 عاما، بينما تبلغ قرينته من العمر 66 عاما.وأضاف المتحدث أنه سيتم تطعيمهما قبل بدء رحلة "مون" إلى بريطانيا لحضور قمة مجموعة الدول السبع الكبرى في شهر يونيو، وذلك وفقا لما ينص عليه بروتوكول الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بشأن تعليمات السفر. وأضاف المتحدث أنه من المفترض أيضا أن يكون الرئيس مثالا يحتذى به، من أجل تبديد المخاوف بشأن سلامة هذه اللقاحات وفعاليتها.وكانت بعض الدول الأوربية قد قررت مؤخرا تعليق التطعيم باللقاحات التي طورتها شركة أسترازينيكا وجامعة أكسفورد، وذلك بعد الإبلاغ عن عدة حالات لجلطات دموية ووفيات بين الأشخاص الذين تم تطعيمهم.وقد استبعدت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية في البداية التطعيم بلقاحات أسترازينيكا لمن تتجاوز أعمارهم 65 عاما، مستشهدة ببيانات إكلينيكية غير كافية، لكن الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها وافقت على استخدامه لكبار السن الأسبوع الماضي في ضوء نتائج دراسة أخيرة في بريطانيا واسكتلندا، تشير إلى فعاليته لكبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاما. وتخطط السلطات الصحية الكورية لتطعيم 376 ألف مريض وموظف تزيد أعمارهم عن 65 عاما، في دور رعاية المسنين، اعتبارا من هذا الشهر.