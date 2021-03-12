توقيع اتفاقية تقاسم تكاليف الدفاع بين كوريا والولايات المتحدة هذا الأسبوع

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من المنتظر أن توقع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بالأحرف الأولى على اتفاقهما بشأن تقاسم تكاليف الدفاع، خلال الزيارة المرتقبة لوزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين إلى سيول هذا الأسبوع.ووفقا لمصادر حكومية كورية جنوبية متعددة أمس الاثنين، ستقام مراسم التوقيع بالأحرف الأولى لاتفاقية الإجراءات الخاصة الحادية عشرة، مباشرة بعد انعقاد ما يسمى بـ"اجتماع اثنين زائد اثنين"، بين وزيري الخارجية والدفاع من البلدين، في سيول بعد غد الخميس.وسوف يجتمع وزير الخارجية الكوري الجنوبي "جونغ أوي يونغ" ووزير الدفاع "صوه أوك"، مع وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكين" ووزير الدفاع "لويد أوستن"، في اليوم الثاني من زيارتهما إلى سيول. وقال مصدر دبلوماسي إن ترتيب حفل للتوقيع بالأحرف الأولى يأتي للتأكيد على أهمية التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.وكانت سيول وواشنطن قد توصلتا في الأسبوع الماضي إلى اتفاق لرفع حصة كوريا في تكاليف الدفاع إلى تريليون و183 مليار وون لهذا العام، بزيادة 13.9% مقارنة بالعام الماضي. وخلال الفترة من 2022 إلى 2025، سترفع سيول وواشنطن مساهمة سيول بناء على الزيادات في تكاليف الدفاع الوطني الكوري.