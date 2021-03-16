واشنطن تشدد على الحرية والانفتاح في منطقة المحيطين الهندي والهادئ مع سيول وطوكيو

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شدد وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيان على أن تحقيق الحرية والانفتاح في منطقة المحيطين الهندي والهادئ هو هدف مشترك لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، وهو هدف سيعمل الحلفاء الثلاثة على تحقيقه.جاء ذلك في بيان صادر عن وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكين" ووزير الدفاع الأمريكي "لويد أوستن"، قبيل جولتهما المشتركة في اليابان وكوريا الجنوبية.ووفقا لسفارة الولايات المتحدة في طوكيو أمس الاثنين، قال الوزيران الأمريكيان إن تحويل منطقة المحيطين الهندي والهادئ إلى وضع حر ومفتوح، ليتم فيها احترام حقوق الإنسان وتحقيق الديمقراطية وسيادة القانون، أمر يتوافق بشدة مع المصالح الأمريكية.كما قال البيان إن هذا الهدف مشترك بين اليابان وكوريا الجنوبية، وأنهما سيتعاونان مع الولايات المتحدة بشكل وثيق من أجل تحقيقه.وقد اختار "بلينكين" و"أوستن" اليابان وكوريا الجنوبية كأول وجهة خارجية لهما بعد توليهما منصبهما في وقت سابق من هذا العام، حيث وصلا إلى اليابان أمس الاثنين، ومن المقرر أن يتوجها إلى كوريا الجنوبية غدا الأربعاء.