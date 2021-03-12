الغبار الأصفر يغطي كوريا الجنوبية اليوم

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من المتوقع أن تغطي موجة من الغبار الأصفر القادمة من الصين، جميع أنحاء كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، بعدما تعرضت البلاد بالفعل لتركيزات عالية من جزيئات الغبار الدقيق لمدة أسبوع تقريبا.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية إنه من المتوقع أن يؤثر الغبار الأصفر القادم من صحراء "غوبي" ومنغوليا على شبه الجزيرة الكورية اليوم الثلاثاء.ومن المتوقع أن تدخل الموجة الأولى من الغبار الأصفر في هذا الموسم إلى البلاد عبر الجزر في المياه الغربية في وقت مبكر من اليوم، لتغطي جميع أنحاء كوريا الجنوبية.ومن المنتظر أن يتم إطلاق تحذيرات من تدني جودة الهواء إلى مستويات "سيئة للغاية" في منطقة العاصمة الكبرى، ومقاطعتي شمال وجنوب تشونغ تشنغ ومقاطعة جولا وجزيرة جيجو، حيث تظل موجة الغبار حتى بعد ظهر الغد الأربعاء.ومن جانبها قالت وزارة البيئة الكورية إنها ستعقد اجتماعا عبر الفيديو مع وزير البيئة الصيني اليوم الثلاثاء لمناقشة سبل التعامل مع الغبار الناعم.