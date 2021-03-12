شقيقة زعيم كوريا الشمالية تنتقد التدريبات العسكرية بين سيول وواشنطن

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انتقدت الشقيقة القوية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اليوم الثلاثاء كوريا الجنوبية لإجرائها مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة، قائلة إنه سيكون من الصعب عودة "أيام الربيع" السلمية التي شهدتها الكوريتان قبل ثلاثة أعوام.وفي بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، قالت "كيم يو جونغ" إن كوريا الجنوبية اختارت مرة أخرى "مسيرة الحرب" و"مسيرة الأزمة"، بدلا من "مسيرة الود"، مشيرة إلى أن سيول وواشنطن بدأتا تدريبات عسكرية مشتركة يوم 8 مارس.ووصفت "كيم" تلك التدريبات بأنها "بروفة للحرب"، كما هددت بإلغاء الاتفاق العسكري الهادف إلى تخفيف التوتر والذي وقعته الكوريتان في سبتمبر 2018، وحذرت من أن كوريا الشمالية لا يمكنها إلا أن تفكر في حل "لجنة إعادة التوحيد السلمي لأرض الآباء"، وهي منظمة تتعامل مع الشؤون ذات الصلة بالكوريتين.وكانت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قد بدأتا في أوائل الأسبوع الماضي تدريباتهما العسكرية المشتركة لفصل الربيع والتي شملت هذه المرة أقل عدد من القوات نظرا لوضع فيروس كورونا.