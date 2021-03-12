ترشيح الممثلة الكورية يون يوه جونغ لجائزة الأوسكار كأفضل ممثلة مساعدة

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تم ترشيح الممثلة الكورية "يون يوه جونغ" للفوز بالأوسكار كأفضل ممثلة مساعدة، عن دورها في فيلم "ميناري"، لتصبح أول ممثلة كورية جنوبية تحصل على مثل هذا الترشيح.وكشفت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الأمريكية أمس الاثنين عن القائمة النهائية للترشيحات لجوائز الأوسكار في دورتها الـ93. وبذلك أصبحت "يون" البالغة من العمر 73 عاما، أول ممثلة كورية جنوبية يتم ترشيحها للفوز بواحدة من أكثر الجوائز السينمائية المرموقة على مستوى العالم.وسوف تتنافس "يون"، التي لعبت في الفيلم دور جدة غريبة الأطوار، على الجائزة مع أربع ممثلات أخريات، من بينهن: "جلين كلوز" عن دورها في فيلم "هيلبيلي إليجي"، و"أوليفيا كولمان" عن فيلم "الأب".يشار إلى أن فيلم "ميناري" يتناول قصة عائلة مهاجرة كورية تبحث عن الحلم الأمريكي في الثمانينيات من القرن الماضي، وقد تم ترشيحه للأوسكار في ست فئات، وهي: أفضل صورة، وأفضل إخراج، وأفضل سيناريو أصلي، وأفضل ممثل، وأفضل ممثلة مساعدة، وأفضل نتائج. وسوف يُقام حفل توزيع جوائز الأوسكار يوم 25 أبريل القادم.