ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا توقف التطعيم بلقاحات أسترازينيكا

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قررت كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا أمس الاثنين استخدام لقاحات أسترازينيكا المضادة لفيروس كورونا، وذلك كإجراء احترازي وسط تقارير عن حدوث جلطات دموية ووفيات بعد استخدام تلك اللقاحات.وقالت وزارة الصحة الألمانية إنها اتخذت قرارا بالتنسيق مع الجهة المسؤولة عن التطعيم في البلاد، وهي "معهد بول إيرليش"، وقف التطعيم بهذا اللقاح، وطالبت بإجراء المزيد من التحقيقات حول سلامته وفاعليته. كما قال الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" إنه سيتم وقف استخدام لقاحات أسترازينيكا مؤقتا حتى يتم إصدار بيان في هذا الشأن من وكالة الأدوية الأوربية.وقد أصدرت السلطات الإيطالية إعلانا مماثلا أمس أيضا.وجاء ذلك بعد أن كانت الدانمارك والنرويج وهولندا ودول أوروبية أخرى قد اتخذت نفس الإجراءات الأسبوع الماضي.وقالت وكالة الأدوية الأوربية أمس إن لجنة السلامة التابعة لها ستراجع المعلومات ذات الصلة بلقاح أسترازينيكا اليوم الثلاثاء، وسوف تعقد اجتماعا طارئا يوم الخميس لحسم الجدل حول هذه المشكلة. وأضافت أنه في أثناء إجراء تحقيقاتها، سوف تتمسك بموقفها القائل إن فائدة اللقاح في الوقاية من فيروس كورونا تفوق مخاطر آثاره الجانبية.