تسجيل 363 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا

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أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء عن اكتشاف 363 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا طوال يوم أمس، وسط مخاوف من اندلاع موجة رابعة من العدوى.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن الحالات الجديدة رفعت إجمالي عدد الإصابات المتراكم في البلاد إلى 96 ألفا و380 حالة. وقد انخفض الرقم اليومي بشكل طفيف عن اليوم السابق ليظل في نطاق 300 لليوم الثاني على التوالي.ومع ذلك، لا تزال توجد مخاوف من حدوث المزيد من الإصابات وسط استمرار تفشي العدوى في التجمعات المرتبطة بالمطاعم والمستشفيات وأماكن العمل.ومن بين الحالات الجديدة التي تم اكتشافها طوال يوم أمس الاثنين، كانت هناك 345 حالة إصابة محلية المصدر، بينما تم اكشتاف 18 حالة لدى القادمين من الخارج.وكان ما يقرب من 70 في المائة من الحالات المحلية في منطقة العاصمة الكبرى، حيث تم اكتشاف 75 حالة في سيول و146 في مقاطعة كيونغ كي، و14 في مدينة إينتشون، بينما تم اكتشاف 110 حالات في أجزاء أخرى من البلاد. وتم الإبلاغ عن ثلاث وفيات أخرى، مما رفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في كوريا إلى ألف و678 ، وليصل معدل الوفيات إلى 1,74%. كما ارتفع عدد المرضى المصابين بالفيروس من ذوي الأمراض الخطيرة بمقدار أربعة، ليصل إلى 103.