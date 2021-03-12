ارتفاع أسعار الصادرات والواردات الكورية للشهر الثالث على التوالي

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وسط انخفاض قيمة الوون الكوري مقابل الدولار الأمريكي وارتفاع أسعار النفط الخام الدولية، شهدت أسعار الصادرات والواردات الكورية في شهر فبراير الماضي ارتفاعا مقارنة بالشهر الأسبق.ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، ارتفع مؤشر أسعار الصادرات بنسبة 3.1% في فبراير مقارنة بالشهر الأسبق وللشهر الثالث على التوالي، ليصل إلى 97.83 نقطة.وأرجع التقرير السبب في ارتفاع مؤشر أسعار الصادرات الكورية إلى انخفاض قيمة الوون الكوري مقابل الدولار الأمريكي وارتفاع أسعار النفط الخام الدولية، حيث بلغ متوسط قيمة الوون الكوري مقابل الدولار الأمريكي الواحد 1111.72 وون في شهر فبراير، بزيادة نسبتها 1.3% مقارنة بالشهر الأسبق.ومن بين المنتجات الرئيسية التي شهدت زيادة في أسعارها التصديرية، المنتجات البيتروكيميائية، والمنتجات الزراعية والسمكية.كما ارتفع مؤشر أسعار الواردات في فبراير الماضي بنسبة 3.8% مقارنة بالشهر الأسبق وللشهر الثالث على التوالي.ويشار إلى أن متوسط أسعار نفط دبي الخام بلغ 60.89 دولار في فبراير، بعد أن كان 54.82 دولار في يناير، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 11.1%.وقال مسؤول في البنك المركزي الكوري أن ارتفاع أسعار الصادرات سيساعد على تحسين ربحية الشركات التصديرية الكورية، وأضاف أنه من المتوقع استمرار الارتفاع في أسعار الصادرات الكورية خلال شهر مارس الجاري بسبب انخفاض قيمة الوون الكوري مقابل الدولار الأمريكي وارتفاع أسعار المواد الخام.