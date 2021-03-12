الرئيس الكوري يشدد على ضرورة القضاء على الفساد العقاري

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شدد الرئيس الكوري "مون جيه إين" على أن القضاء على الفساد العقاري وإنشاء نظام عادل وشفاف لتداول العقارات، سيكونان مهمة رئيسية سيقوم بتنفيذها بعزم وتصميم صارمين خلال الفترة المتبقية من ولايته.جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الأسبوعي مع كبار مساعديه أمس الاثنين، حيث أشار في هذا الصدد إلى أن الشعب يطالب الحكومة بالعثور على مصادر الفساد العقاري والتوصل إلى حل جذري للقضاء عليه.وأضاف أن الدخل غير المكتسب من العقارات يتسبب في عدم المساواة في الأصول وعدم العدالة في المجتمع الكوري، مؤكدا أن القضاء على الفساد العقاري سيكون أمرا تتحقق به "روح مظاهرات الشموع"، التي هي الروح الأساسية للحكومة الحالية.ودعا الرئيس "مون" الدائرة السياسية إلى عدم استخدام فضيحة تورط موظفي الإسكان في المضاربة على الأراضي كأداة للصراع السياسي، مطالبا بإصدار تشريع قانون خاص لمنع المسؤوليين الحكوميين من تحقيق أرباح غير شرعية باستخدام المعلومات التي قد يطلعون عليها من خلال أعمالهم الرسمية، في أسرع وقت ممكن.