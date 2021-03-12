كوريا الجنوبية الثالثة عالميا في تقنيات الذكاء الاصطناعي

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احتلت كوريا الجنوبية المركز الثالث عالميا في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال العام الماضي.وطبقا لنتائج تحليل بيانات صادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم الثلاثاء، احتلت كوريا الجنوبية المرتبة الثالثة بعد الهند والولايات المتحدة من حيث تقنيات الذكاء الاصطناعي.وكانت كوريا الجنوبية قد احتلت المرتبة الرابعة في عام 2016 والمرتبة السادسة في عام 2017، والمرتبة السابعة في عام 2018، ثم ارتفعت مرتبتها إلى الخامسة في عام 2019، ثم الثالثة في العام الماضي، متغلبة على كل من الصين وإسرائيل وألمانيا وكندا.وأشارت نتائج التحليل إلى أن الشركات الكورية الرائدة تمتلك حاليا أعلى مستوى عالمي من القوة التنافسية الرقمية، وأن الكوادر الكورية المؤهلة التي تعمل في الشركات الكبرى والشركات متعددة الجنسيات، لديهم قدرات تقنية تعد في المستوى الثالث عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي.وأضافت أن الفجوة في الإنتاجية بين الشركات الرائدة في المجالات الرقمية والشركات الصغيرة والمتوسطة لا تزال تتوسع، مما يثير قلق الكثيرين.