الرئيس مون يعتذر عن فضيحة تورط موظفي الإسكان في المضاربة على الأراضي

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قدم الرئيس الكوري "مون جيه إين" اعتذارا للشعب عن فضيحة تورط موظفي الإسكان في المضاربة على الأراضي، معربا عن أسفه لهذا الأمر الذي أثار قلقا كبيرا للمواطنين.جاء هذا الاعتذار في كلمة ألقاها في اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم الثلاثاء، بعد مرور أسبوعين من اكتشاف تلك الاتهامات، حيث أضاف أن تلك المزاعم قد سببت خيبة أمل للمواطنين خاصة الذين يعيشون بإخلاص وأمانة.وقال الرئيس "مون" إن حكومته التي ولدت بفضل ثورة الشموع، قد بذلت قصارى جهدها للقضاء على الفساد وعدم العدالة ولتحقيق مجتمع شفاف وعادل، ولكن ما زال أمامها مهامٌ كثيرة يتوجب حلها لتحقيق تلك الأهداف.وشدد الرئيس على أن الحكومة ستقوم بقطع سلسلة الفساد العقاري السائد في المجتمع الكوري بدءا من منع المسؤولين الحكوميين من التورط في الفساد العقاري.وأعرب أيضا عن اعتقاده بأن عملية القضاء على الفساد العقاري ستكون نقطة تحول لكي تمضي كوريا قدما نحو تحقيق مجتمع أكثر شفافة وعدالة.