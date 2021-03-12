توقعات بافتتاح جسر جديد بين كوريا الشمالية والصين في غضون هذا العام

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توقع تقرير نشرته صحيفة "طوكيو" اليابانية اليوم الثلاثاء أن يتم افتتاح "جسر آب روك الجديد"، الذي يربط بين مدينة "شين أوي جو" الكورية الشمالية ومدينة "دان دونغ" الصينية، في غضون هذا العام.وأشار التقرير إلى أنه تم التأكد من أن عمليات الاستعداد لافتتاح الجسر جارية على الجانبين الصيني والكوري الشمالي، وأنه من المحتمل افتتاحه خلال النصف الثاني من هذا العام.الجدير بالذكر أن العمل في بناء هذا الجسر كان قد انتهى في عام 2014، ولكن تم تأجيل افتتاحه منذ ذلك الحين.وأضاف التقرير أن حكومة محافظة لياونينغ الصينية أصدرت إشعارا بعطاء من أجل فحص سلامة الجسر يوم التاسع من مارس الجاري، وأن هذا النوع من الفحص يعتبر إجراء تمهيديا لافتتاح الجسر.ويقضي العطاء بأن يتم إجراء فحص على سلامة الجسر لمدة 180 يوما من توقيع الاتفاق.كما نقل التقرير عن مصدر مطلع على العلاقات بين كوريا الشمالية والصين قوله إنه تم الانتهاء من أعمال تجهيز مساحة أرضية في الجانب الكوري الشمالي لكي يتم عليها بناء مرفق جمركي قبل بداية موسم الصيف هذا العام.ويذكر أن كوريا الشمالية والصين قد اتفقتا في شهر أكتوبر من عام 2009 على بناء جسر جديد يربط بينهما ليحل محل الجسر الذي تم بناؤه خلال الحرب الصينية اليابانية التي اندلعت في عام 1937 واستمرت حتى عام 1945.