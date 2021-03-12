تحقيقات في قضية المضاربة العقارية بواسطة محقق خاص وفريق برلماني

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من المتوقع أن يتم إجراء تحقيقات في مزاعم تورط موظفي هيئة الإسكان الكورية في مضاربات عقارية، وذلك بواسطة محقق خاص وفريق تحقيق برلماني.ورحب الحزب الديمقراطي الحاكم اليوم الثلاثاء باستجابة حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي للاقتراح الذي عرضه عليه رئيس الحزب الحاكم "كيم تيه نيون" لتعيين محقق خاص لإجراء تحقيقات في تلك المزاعم.ومن جانبه، عقد زعيم التكتل البرلماني للحزب المعارض الرئيسي "جو هو يونغ" مؤتمرا صحفيا اليوم دعا فيه الحزب الحاكم إلى التعاون في إصدار قانون لتعيين المحقق الخاص في غضون شهر مارس الجاري.وكانت مرشحة الحزب الحاكم لانتخاب عمودية سيول "بارك يونغ ون" قد أوصت الحزب الحاكم بتمرير قانون بشأن المحقق الخاص، وبناء على هذه التوصية اقترح رئيس الحزب الحاكم على الحزب المعارض الرئيسي تعيين محقق خاص ليجرى تحقيقات في تلك المزاعم.وقد ادعى زعيم التكتل البرلماني للحزب المعارض الرئيسي "جو" أن التحقيقات يجب أن يتم إجراؤها من خلال النيابة العامة، وطالب "جو" الحزب الحاكم بإجراء تحقيقات مع جميع نواب البرلمان من الحزبين للتعرف على مدى تورطهم في المضاربات العقارية.وردا على ذلك، قال مسؤول رفيع المستوى في الحزب الحاكم إن الحزب سيقوم بإجراء تحقيقات شاملة على الفور من خلال سكرتارية البرلمان وهيئة ثالثة.وفيما يخص طلب الحزب المعارض لإجراء تحقيقات برلمانية في مزاعم المضاربات العقارية، قال المسؤول إن الحزب الحاكم سيدرس بجد إمكانية إجراء تلك التحقيقات.